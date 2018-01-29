НАБУ проводит обыски в ряде областей Украины

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Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в Одесской и Николаевской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, обыски проводятся в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.

По словам директора НАБУ Артёма Сытника, обыски, в частности, проводятся на государственном предприятии в Одессе.

«Сейчас буквально выехала группа в Одессу, 70 работников, проводится большое количество обысков, 10 человек задержаны. Это по одному из государственных предприятий — там убытки насчитывают несколько сотен миллионов», — цитирует Сытника телеканал «112 Украина».

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