На Украине разоблачили схему хищения газа на 1,4 млрд гривен

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали во Львове ряд служащих трёх коммерческих предприятий по подозрению в хищении газа на сумму более 1,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что владельцы двух ТЭЦ в период с 2013 по 2015 год заключили ряд договоров с «Нафтогазом» о закупке природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения. Газ поставлялся по ценам существенно ниже рыночных.

Как установило следствие, свыше 300 млн кубометров «льготного» газа предприятия получили незаконно и не планировали использовать его для нужд населения. Они применяли его в собственной хозяйственной деятельности для производства электричества, которое впоследствии реализовали госпредприятию «Энергорынок».

«Прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60%... Таким образом, по мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причинённого НАК «Нафтогаз Украины» в результате этой схемы», — говорится в сообщении.

Подозреваемые были задержаны во время проведения обысков в офисе и жилых помещениях. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.