МВД Грузии возбудило дело после обрушения потолка в метро Тбилиси

Возбуждено дело в связи с обрушением части потолка на станции метро «Варкетили» в Тбилиси, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.