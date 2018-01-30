МВД Грузии возбудило дело после обрушения потолка в метро Тбилиси
Возбуждено дело в связи с обрушением части потолка на станции метро «Варкетили» в Тбилиси, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
«Расследование начато по ст. 240 «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным транспортной компании, обрушение произошло в нижнем вестибюле.
Ранее сообщалось, что при обрушении части потолка пострадали 11 человек.
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