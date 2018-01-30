СМИ: Число пострадавших при обрушении потолка в метро Тбилиси возросло до 11

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Число пострадавших при обрушении части потолка на станции метро «Варкетили» в Тбилиси увеличилось до 11 человек.

Об этом информирует Первый грузинский телеканал со ссылкой на мэра города Каху Каладзе.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, в настоящее время на месте происшествия работают бригады скорой помощи.

Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате инцидента. 

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