СМИ: Число пострадавших при обрушении потолка в метро Тбилиси возросло до 11

Число пострадавших при обрушении части потолка на станции метро «Варкетили» в Тбилиси увеличилось до 11 человек.

Об этом информирует Первый грузинский телеканал со ссылкой на мэра города Каху Каладзе.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, в настоящее время на месте происшествия работают бригады скорой помощи.

Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате инцидента.