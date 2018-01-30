СМИ: Число пострадавших при обрушении потолка в метро Тбилиси возросло до 11
Число пострадавших при обрушении части потолка на станции метро «Варкетили» в Тбилиси увеличилось до 11 человек.
Об этом информирует Первый грузинский телеканал со ссылкой на мэра города Каху Каладзе.
Отмечается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, в настоящее время на месте происшествия работают бригады скорой помощи.
Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате инцидента.
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