СМИ: При обрушении потолка на станции метро в Тбилиси пострадали семь человек
На одной из станций метрополитена Тбилиси произошло частичное обрушения потолка. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
ვარკეთილის მეტროში ჭერის ჩამონგრევის შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 7-მდე გაიზარდა https://t.co/DRKmmE1zxn— Rustavi 2 (@Rustavi2tv) 30 января 2018 г.
Отмечается, что в метро на станции «Варкетили» в столице Грузии обвалилась часть потолка, в результате чего пострадали семь человек.
«Варкетили» является конечной станцией основной ветки Тбилисского метрополитена.
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