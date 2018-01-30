СМИ: При обрушении потолка на станции метро в Тбилиси пострадали семь человек

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На одной из станций метрополитена Тбилиси произошло частичное обрушения потолка. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Отмечается, что в метро на станции «Варкетили» в столице Грузии обвалилась часть потолка, в результате чего пострадали семь человек. 

«Варкетили» является конечной станцией основной ветки Тбилисского метрополитена. 

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