СМИ: При обрушении потолка на станции метро в Тбилиси пострадали семь человек

На одной из станций метрополитена Тбилиси произошло частичное обрушения потолка. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

ვარკეთილის მეტროში ჭერის ჩამონგრევის შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 7-მდე გაიზარდა https://t.co/DRKmmE1zxn — Rustavi 2 (@Rustavi2tv) 30 января 2018 г. Отмечается, что в метро на станции «Варкетили» в столице Грузии обвалилась часть потолка, в результате чего пострадали семь человек. «Варкетили» является конечной станцией основной ветки Тбилисского метрополитена.