В Минобрнауки Украины предлагают дать возможность получать высшее образование на работе

Министерство образования и науки Украины планирует разработать законодательную базу о дуальном обучении для получения высшего образования.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Суть дуального образования заключается в том, что студент с какого-то момента часть обучения проводит на рабочем месте. Это не практика, а именно обучение, которое студент проходит, работая. Это полноценное исполнение обязанностей, получение заработной платы и параллельное получение знаний», — указал первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец.

Данная идея связана с тем, что, как указал Ковтунец, в настоящий момент одной из труднейших проблем украинского высшего образования является оторванность от рынка труда.

Отмечается, что в ведомстве уже изучают опыт 7 стран, в которых успешно работает дуальное обучение.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины поручило украинским вузам ограничить доступ к доменной зоне .ru.