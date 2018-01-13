В Одессе закрыли несколько вузов из-за отсутствия денег на отопление

В Одессе Национальный университет имени Мечникова, Юридическая академия и Академия пищевых технологий приняли решение отменить занятия до конца февраля из-за нехватки денег на отопление зданий.

Об этом сообщает 048.ua.

«Учебные заведения были открыты до конца декабря, а уже с 1 января всех студентов отпустили домой. В университетах объявили, что как минимум до 26 февраля занятий не будет», — указывается в материале.

Уточняется, что вместе с этим с начала года стали действовать новые нормы по качеству света в аудиториях. Следовать им учебные заведения не могут по финансовым причинам.

Как отмечает портал, ссылаясь на свои источники, такая ситуация коснулась большинства одесских вузов.

В декабре сообщалось, что долги украинцев по оплате отопления и горячего водоснабжения в октябре 2017 года увеличились на 4,2% по сравнению с показателем на конец сентября и составили 7,4 млрд гривен (более 15 млрд рублей).