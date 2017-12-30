Вузам Украины поручено ограничить доступ к российским доменным зонам
Министерство образования и науки Украины поручило украинским вузам ограничить доступ к доменным зонам «.ру» и «.ru». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно указу, данные меры были предприняты с целью не допустить нанесения «ущерба интересам Украины в области информационной безопасности».
При этом отмечается, что доступ к доменам может быть разрешён только в исключительных случаях определённому кругу лиц.
Ранее правительство Украины продлило запрет на ввоз на украинскую территорию утверждённого перечня товаров из России до 31 декабря 2018 года.
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