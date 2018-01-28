Украинские националисты призвали уволить Климкина

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Националистическая партия «Свобода» потребовала от президента Украины Петра Порошенко осудить решение Сейма Польши о запрете «бандеровской идеологии» и уволить главу украинского МИД Павла Климкина.

«Требуем... уволить министра иностранных дел Павла Климкина за очередной провал отечественной дипломатии», — говорится в сообщении в Facebook.

Националисты призывают Порошенко немедленно публично осудить решение польского Сейма и вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

В партии заявили, что считают принятие в Варшаве такого пакета поправок «прямым вмешательством во внутренние дела Украины».

Ранее Сейм Польши принял поправку о запрете «бандеровской идеологии».

МИД Украины выразил обеспокоенность данным решением нижней палаты польского парламента.

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