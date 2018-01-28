Украинские националисты призвали уволить Климкина
«Требуем... уволить министра иностранных дел Павла Климкина за очередной провал отечественной дипломатии», — говорится в сообщении в Facebook.
Националисты призывают Порошенко немедленно публично осудить решение польского Сейма и вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.
В партии заявили, что считают принятие в Варшаве такого пакета поправок «прямым вмешательством во внутренние дела Украины».
Ранее Сейм Польши принял поправку о запрете «бандеровской идеологии».
МИД Украины выразил обеспокоенность данным решением нижней палаты польского парламента.