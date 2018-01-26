Защита Саакашвили заявила ходатайство об отводе одного из прокуроров
«Мы просим об отводе Александру Говорущаку», — сказал адвокат Павел Богомазов в ходе заседания в Апелляционном суде Киева, где рассматривается жалоба прокуратуры на отказ избрать Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста.
Отмечается, что суд удалился в совещательную комнату рассматривать это ходатайство.
Ранее Окружной административный суд Киева отказал экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска о предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.
Политолог Игорь Рябов в ходе беседы с ФАН прокомментировал возможную высылку Михаила Саакашвили с Украины.