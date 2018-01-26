Защита Саакашвили заявила ходатайство об отводе одного из прокуроров

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Защита экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заявила ходатайство об отводе одного из прокуроров, сообщает «Укринформ».

«Мы просим об отводе Александру Говорущаку», — сказал адвокат Павел Богомазов в ходе заседания в Апелляционном суде Киева, где рассматривается жалоба прокуратуры на отказ избрать Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста. 

Отмечается, что суд удалился в совещательную комнату рассматривать это ходатайство.

Ранее Окружной административный суд Киева отказал экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска о предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Политолог Игорь Рябов в ходе беседы с ФАН прокомментировал возможную высылку Михаила Саакашвили с Украины.

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