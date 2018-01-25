Нацбанк Украины прогнозирует инфляцию до 8,9% в 2018 году

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 7,3% до 8,9%. Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году инфляция будет оставаться высокой: 8,9% общая и 8,2% базовая», — говорится в тексте сообщения.

При этом отмечается, что потребительская инфляция в период с 2018 по 2020 год будет снижаться и в середине 2019 года достигнет целевого уровня.

Ранее сообщалось, что НБУ повысил учётную ставку до 16% годовых.