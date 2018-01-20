Глава Нацбанка Украины уверена, что Рада одобрит её отставку

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Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что в Верховной раде наберётся достаточно голосов, чтобы одобрить законопроект об её отставке.

«Вы же понимаете, что проблема не в том, чтобы уволить Гонтареву. Голосов за моё увольнение будет очень много. Проблема, как всегда, — собрать коалицию и назначить нового главу. Вот пришёл этот день, когда голоса уже есть. Я очень надеялась, что это произойдёт сегодня (19 января. — RT), сидела, ждала со своим докладом о проделанной работе... Я думаю, что продолжать так дальше невозможно. Нужно, в конце концов, меня отпустить», — цитирует Гонтареву «Украинские новости».

Кроме того, она отметила, что не сомневается в компетенции её заместителя Якова Смолия, который «ведёт вперёд» команду НБУ.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроекты, предполагающие увольнение Валерии Гонтаревой с поста главы Национального банка и назначение на этот пост её заместителя Якова Смолия.

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