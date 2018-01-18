Порошенко предложил Раде уволить главу Нацбанка Гонтареву
Украинский президент Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроекты, предполагающие увольнение Валерии Гонтаревой с поста главы Национального банка и назначение на этот пост её заместителя Якова Смолия. Об этом сообщается на сайте парламента.
«Проект постановления об увольнении Гонтаревой В.А. с должности председателя Национального банка Украины», — говорится в законопроекте главы государства.
Ещё один проект постановления Порошенко внёс о назначении Якова Смолия на пост главы Нацбанка.
В ноябре Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы на пост директора Государственного бюро расследований.
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