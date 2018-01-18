Порошенко предложил Раде уволить главу Нацбанка Гонтареву

Украинский президент Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроекты, предполагающие увольнение Валерии Гонтаревой с поста главы Национального банка и назначение на этот пост её заместителя Якова Смолия. Об этом сообщается на сайте парламента.