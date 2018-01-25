Нацбанк Украины повысил учётную ставку до 16% годовых

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Национальный банк Украины повысил учётную ставку до 16% годовых.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учётную ставку до 16% годовых с 26 января 2018 года. Более жёсткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и её возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, Нацбанк улучшил прогноз ВВП на 2018 год до 3,4%.

«Экономический рост ускорится до 3,4% в 2018 году. Основным драйвером роста экономики станет частное потребление, благодаря сохранению всё ещё высоких темпов роста реальных зарплат, а также иных доходов, в том числе пенсий», — говорится в сообщении Нацбанка.

Банк также прогнозирует сохранение активной инвестиционной деятельности предприятий.

 

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