В Киеве надеются получить транш МВФ в мае

Киев до мая планирует выполнить все обязательства в рамках программы Международного валютного фонда (МВФ), что позволит получить очередной транш. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Я надеюсь, что до мая, а может, и раньше условия будут выполнены», — приводит его слова News One.

По словам Данилюка, двумя основными условиями являются принятие парламентом закона о создании антикоррупционного суда и назначение нового главы Национального банка.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Украина рассчитывает получить два транша МВФ на общую сумму $3,6 млрд.

1 декабря стало известно, что Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше кредита из программы макрофинансовой помощи, так как Украина не соблюла условия получения средств.

Эксперт прокомментировал НСН отказ ЕС выделить €600 млн Украине.