В сети неоднозначно восприняли отрывок фильма Саакашвили об Украине

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В соцсетях высмеяли опубликованный экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили черновой отрывок его фильма о будущем Украины.

На видео, опубликованном в Facebook, политик идёт вдоль Черноморского побережья (11 минута) и рассказывает о преимуществах местных пляжей. По его словам, здесь можно построить множество отелей и казино.

Саакашвили также отметил, что эта местность — будущая украинская Марбелья или Анталья.

«Это что-то с чем-то. Посмотрите — простор и воля. Это красота! Это чудо! Это что-то с чем-то...» — говорит Саакашвили, после чего падает на песок и разводит руками.

Как сообщил политик, фильм будет состоять из нескольких частей — Новое государство, Новая экономика, Новая армия, Новая география, Новые технологии и Новые люди.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию интернет-пользователей. 

Ранее Саакашвили заявил, что намерен продолжать свои поездки по украинским регионам и встречи с активистами вопреки попыткам властей сорвать их.

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