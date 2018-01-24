Писателя Дмитрия Миропольского не пустили в Молдавию

Автора романа «Тайна трёх государей», прозаика и сценариста Дмитрия Миропольского не пустили в Молдавию. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на председателя общественной организации «Диалогум» Ирину Иванченко.

Как отмечается, Миропольский прилетел в Кишинёв на творческую встречу по приглашению международного медиа-клуба «Формат-А3» и «Диалогума».

«У Дмитрия Владимировича на руках были все документы, подтверждающие цель его визита — приглашение, гостиничная бронь, но на пограничном контроле ему заявили, что он не смог подтвердить цель своего визита», — заявила Иванченко.

Миропольский отметил, что приехал в Молдавию не как представитель какой-либо политической силы, а как автор, чтобы пообщаться с русскоязычными читателями.

«Просто не пускают и всё. Паспорт забрали, отдадут его мне уже в России. Пока я не очень понимаю, чего я жду», — сказал он.

Ранее сотрудники погранполиции Молдавии отказали во въезде в страну российской журналистке Ираде Зейналовой. Поводом для этого стало якобы отсутствие у неё документального подтверждения целей визита в республику.

В начале января муж корреспондентки ВГТРК Ольги Курлаевой — журналист «ТВ Центр» Анатолий Курлаев — рассказал телеканалу «360» о депортации супруги из Латвии.