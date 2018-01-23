В администрации президента Молдавии прокомментировали запрет на въезд журналистам RTVI

Пресс-секретарь президента Молдавии Ион Чебан прокомментировал запрет на въезд в страну журналистам международного телеканала RTVI.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Выражаем возмущение очередным фактом выдворения журналистов с территории Республики Молдова и препятствию нормальной работе СМИ на территории нашей страны. В данном случае речь идёт о группе журналистов международного канала RTVI», — сообщил он.

Чебан уточнил, что президент Молдавии Игорь Додон всё равно даст интервью телеканалу «в ближайшее время».

Как сообщалось, что в Молдавию не пустили журналистку русскоязычного телеканала RTVI гражданку России Марианну Минскер.

Ранее сотрудники погранполиции Молдавии отказали во въезде в страну российской журналистке Ираде Зейналовой. Поводом для этого стало якобы отсутствие у неё документального подтверждения целей визита в республику.