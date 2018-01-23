Мэр Риги назвал ошибкой решение властей Латвии перевести школы на латышский язык

Мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал решение правительства Латвии поддержать поправки к закону об образовании, согласно которым школы будут переведены на обучение только на латышском языке.

«Огромная ошибка латвийского правительства. Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования, и стабильности страны», — написал он в Facebook.

По словам Ушакова, в 2019 году будет введена программа, в рамках которой дополнительные занятия учеников на родном языке будут оплачены Рижской думой.

Ранее правительство Латвии поддержало перевод всех школ на латышский язык обучения. Новая реформа должна быть завершена в 2021/22 учебном году.