СМИ: В Москве считают идею переноса минских переговоров в другой город «контрпродуктивной»

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Минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе не будет перенесён в другой город, так как это контрпродуктивно, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

«Минский процесс не будет перенесён в Астану или какой-либо другой город. Это контрпродуктивно. Минские соглашения — безальтернативны, и это единственный сценарий урегулирования конфликта», — рассказали изданию.

По мнению представителей дипломатических кругов, изменение формата или места проведения станет дополнительным ударом по договорённостям, «которые и так Киев всячески пытается нарушить».

«В такой ситуации создавать параллельный полноценный трек переговоров также крайне опасно», — добавили там.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что американский лидер Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в другой город.

Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» предложение Дональда Трампа.

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