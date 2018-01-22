Климкин: Украина в ближайшее время денонсирует ещё восемь соглашений с Россией

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшее время Киев денонсирует ещё восемь соглашений с Россией.

«По состоянию на конец 2017 года, если я не ошибаюсь, мы уже денонсировали 35 разных документов с Россией, включая межгосударственные, межправительственные, межведомственные», — цитирует Интерфакс-Украина Климкина. 

Ранее Верховная рада Украины отказалась внести правку о денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией в закон о реинтеграции Донбасса.

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