Климкин: Украина в ближайшее время денонсирует ещё восемь соглашений с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшее время Киев денонсирует ещё восемь соглашений с Россией.

«По состоянию на конец 2017 года, если я не ошибаюсь, мы уже денонсировали 35 разных документов с Россией, включая межгосударственные, межправительственные, межведомственные», — цитирует Интерфакс-Украина Климкина.

Ранее Верховная рада Украины отказалась внести правку о денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией в закон о реинтеграции Донбасса.