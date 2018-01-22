Климкин: главы МИД «нормандской четвёрки» могут встретиться на Мюнхенской конференции

Глава МИД Украины Павел Климкин не исключил, что встреча министров иностранных дел «нормандской четвёрки» может состояться на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы разговариваем о том, чтобы во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности собраться в «нормандском формате» на уровне министров. Пока что, к сожалению, чёткого видения, какими будут результаты этой встречи, нет», — цитирует Климкина Интерфакс-Украина.

Ранее спецпредставитель Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что США поддерживают мирное урегулирование конфликта на востоке Украины в рамках нормандского формата, но не намерены присоединяться к нему.