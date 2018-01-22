Климкин: главы МИД «нормандской четвёрки» могут встретиться на Мюнхенской конференции

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Глава МИД Украины Павел Климкин не исключил, что встреча министров иностранных дел «нормандской четвёрки» может состояться на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы разговариваем о том, чтобы во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности собраться в «нормандском формате» на уровне министров. Пока что, к сожалению, чёткого видения, какими будут результаты этой встречи, нет», — цитирует Климкина Интерфакс-Украина.

Ранее спецпредставитель Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что США поддерживают мирное урегулирование конфликта на востоке Украины в рамках нормандского формата, но не намерены присоединяться к нему.

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