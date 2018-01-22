Климкин: главы МИД «нормандской четвёрки» могут встретиться на Мюнхенской конференции
«Мы разговариваем о том, чтобы во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности собраться в «нормандском формате» на уровне министров. Пока что, к сожалению, чёткого видения, какими будут результаты этой встречи, нет», — цитирует Климкина Интерфакс-Украина.
Ранее спецпредставитель Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что США поддерживают мирное урегулирование конфликта на востоке Украины в рамках нормандского формата, но не намерены присоединяться к нему.