Лавров назвал недоговороспособной украинскую власть

Россия будет добиваться выполнения Украиной минских договорённостей, несмотря на принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса, который перечёркивает пакет соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы имеем достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договорённостям. Надеюсь, что в частных, приватных, закрытых контактах Киеву об этом говорят — из Берлина, из Парижа, Вашингтона и других столиц», — рассказал министр газете «Коммерсантъ».

При этом дипломат отметил, что, «взяв под своё крыло эту власть, которая абсолютно недоговороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные».

«Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа и репутации, но такова жизнь. Мы будем добиваться того, чтобы всё, что записано в минских договорённостях, выполнялось... Мы будем спокойно и твёрдо отстаивать пакет, который честный, под которым подписался президент (Украины. — RT) Пётр Порошенко и лидеры Донецка и Луганска», — заявил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Донбассе может быть разрешена только при выполнении минских договорённостей и отказ от них означал бы полный крах.