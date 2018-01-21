Песков назвал полным крахом возможный отказ от минских договорённостей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» заявил, что ситуация в Донбассе может быть разрешена только при выполнении минских договоренностей, отказ от них означал бы полный крах.

«Только минские договоренности. Это единственный документ, который у нас есть, и который был согласован», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Таким образом, пресс-секретарь ответил на вопрос о том, что необходимо сделать для того, чтоб конфликт в Донбассе не растянулся бы на десятилетия.

Он отметил, что стороны вооружённого конфликта, а также страны-гаранты соглашения никогды не говорили о потере жизнеспособности минских договоренностей. По словам Пескова, такие заявления в нынешней ситуации означали бы «полный крах».

«Потому что никто не знает, удастся ли согласовать какой-то новый документ. И, конечно, здесь в данном случае абсолютно не обсуждается вопрос о безальтернативности выполнения Минских договоренностей», — добавил он.

Ранее Песков рассказал, что контакты российского лидера Владимира Путина и главы Украины Петра Порошенко имеют место, но о них не сообщается в СМИ.