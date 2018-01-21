Песков рассказал о контактах Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» сообщил, что контакты российского лидера Владимира Путина и главы Украины Петра Порошенко имеют место, но о них не сообщается в СМИ.

«Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем», — приводит РИА Новости слова Пескова в ответ на вопрос, в частности, о встречах российского и украинского президентов.

Также он отметил, что это является обычной практикой, так как глава государства проводит большое количество встреч и контактов, о которых не сообщается публично.

«Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору», — добавил Песков.

Он добавил, что имеют место встречи, о которых не сообщается в СМИ.

В апреле прошлого года Песков прокомментировал сообщения о «тайных разговорах» Путина и Порошенко.