МИД: Казахстан не ставит под сомнение важность переговоров по Украине в Минске

Казахстан не ставит под сомнение важность переговоров по урегулированию ситуации на Украине, которые проходят в Минске. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Ержан Ашикбаев.

«Казахстан всегда поддерживает так называемые минские договорённости по урегулированию ситуации вокруг Украины. В ходе состоявшихся в Вашингтоне переговоров на высшем уровне вопросы по данной проблеме поднимались исключительно с точки зрения важности реализации минских договорённостей», — цитирует Ашикбаева РИА Новости.

По его словам, «альтернативы мирному урегулированию этой проблемы нет».

«Казахстан не ставит под сомнение важность минской площадки. Как вам известно, глава государства был одним из архитекторов, скажем так, создания этой площадки. Более того, мы всегда подчёркивали готовность оказать поддержку реализации минских договорённостей», — подчеркнул представитель МИД.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что лидер США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из белорусского Минска в другой город.

Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска.