Лавров назвал переворот на Украине «европейским позором»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию «Коммерсантъ» назвал переворот на Украине «европейским позором».

Лавров также отметил, что государственный переворот в стране является «историей предательства Запада по отношению к международному праву», уточнив, что соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих европейских стран (совместно в экс-президентом Украины Виктором Януковичем. — RT) было «растоптано».

«После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счёту, европейский позор», — заявил министр.

Ранее Лавров отметил, что в сегодняшних международных отношениях уровень «заряженности на русофобию» беспрецедентен по сравнению с периодом холодной войны между СССР и США.

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