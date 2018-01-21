Лавров: односторонние действия США в Иране и Сирии привели Турцию в бешенство

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Односторонние действия Соединённых Штатов в Иране и Сирии «привели в бешенство» власти Турции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос, может ли России быть выгодным срыв американцами иранской сделки, Лавров сказал, что «есть такая школа мысли не в российском руководстве».

«Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию», — заявил дипломат в интервью газете «Коммерсантъ».

При этом он добавил, что «если разрушается ткань правовых договорённостей, согласованных между ведущими странами в том или ином конфликте, тогда будет куча мала, каждый сам за себя».

«Это будет очень печально», — отметил министр.

Ранее в Минобороны России заявили, что основными факторами, способствовавшими кризису на северо-западе Сирии, стали провокации США.

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