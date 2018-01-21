Лавров рассказал о небывалом уровне русофобии в отношениях между США и Россией

В сегодняшних международных отношениях уровень «заряженности на русофобию» беспрецедентен по сравнению с периодом холодной войны между СССР и США, считает глава МИД России Сергей Лавров.

«Эта заряженность на русофобию действительно беспрецедентна. Такого не было во времена холодной войны. Там были какие-то правила, взаимные приличия. Сейчас все приличия отброшены в сторону», — рассказал Лавров газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что «если сравнивать, насколько мы близки к материальным проявлениям конфронтации, то здесь есть разные мнения».

«С одной стороны, тогда была такая негативная стабильность двух жёстких блоков, двух мировых систем — социалистической и империалистической. Сейчас нет никаких идеологических разногласий», — добавил министр.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что в отсутствие идеологических разногласий раскручивается материальное наращивание военного потенциала, чего не было времена холодной войны.

Ранее Лавров назвал недоговороспособной украинскую власть.