Пушков прокомментировал намерение властей Молдавии выставить счёт России

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал намерения властей Молдавии предъявить России счёт за присутствие российских военных в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

«В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую «оккупацию Приднестровья»? ... Потуги, обречённые на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем», — написал он.

Ранее сообщалось, что молдавские власти собираются предъявить России счёт на миллиарды долларов за присутствие российских военных в Приднестровье.

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