Молдавия намерена потребовать у России миллиарды долларов из-за Приднестровья
Об этом заявил спикер молдавского парламента Андриан Канду в интервью Latvijas Avize.
По его мнению, российские миротворческие войска, находящиеся в Приднестровье, представляют собой «оккупационные силы».
Канду добавил, что надеется на то, что данный вопрос дойдёт до ООН, пока же в Молдавии намерены заняться подсчётом суммы ущерба, который якобы нанесли российские власти.
«Россия нарушила международное право. Мы намерены нанять международную юридическую фирму для подсчёта ущерба от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Счёт будет измеряться в миллиардах долларов», — заключил он.
Ранее в столице Приднестровья поставили памятник российскому воину-миротворцу.