Молдавия намерена потребовать у России миллиарды долларов из-за Приднестровья

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Молдавские власти собираются предъявить России счёт на миллиарды долларов из-за присутствия российских военных в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

Об этом заявил спикер молдавского парламента Андриан Канду в интервью Latvijas Avize.

По его мнению, российские миротворческие войска, находящиеся в Приднестровье, представляют собой «оккупационные силы».

Канду добавил, что надеется на то, что данный вопрос дойдёт до ООН, пока же в Молдавии намерены заняться подсчётом суммы ущерба, который якобы нанесли российские власти.

«Россия нарушила международное право. Мы намерены нанять международную юридическую фирму для подсчёта ущерба от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Счёт будет измеряться в миллиардах долларов», — заключил он.

Ранее в столице Приднестровья поставили памятник российскому воину-миротворцу.

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