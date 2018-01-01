Лидер Приднестровья выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве с Россией

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в обращении к жителям Приднестровья выразил уверенность в продолжении сотрудничества с Россией.

«Уходящий 2017 год для нашей страны был непростым… Был насыщен важными решениями, событиями и достижениями, в реализации которых нам помогали наши российские коллеги, за что им огромное спасибо. Мы уверены и в дальнейшем сотрудничестве с великой Россией», — цитирует Красносельского РИА Новости.

Он также отметил, что «будущее страны складывается» из ежедневного труда каждого приднестровца.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом и назвал отношения России и Израиля отличными.