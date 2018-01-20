Постпред Казахстана при ООН: Астана готова принять переговоры по Донбассу

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров заявил, что Астана готова принять переговоры по Донбассу, если стороны конфликта согласятся на это.

Он пояснил, что данная идея «возникла потому, что минский процесс застопорился».

«Возможно, нужно начать заново, это можно сделать в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников (переговоров. — RT). Идея в том, чтобы выйти из тупика, попытаться продвинуться в этом вопросе», — цитирует Умарова ТАСС.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что американский лидер Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в другой город.

Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» предложение Дональда Трампа.