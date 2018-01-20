Постпред Казахстана при ООН: Астана готова принять переговоры по Донбассу
Он пояснил, что данная идея «возникла потому, что минский процесс застопорился».
«Возможно, нужно начать заново, это можно сделать в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников (переговоров. — RT). Идея в том, чтобы выйти из тупика, попытаться продвинуться в этом вопросе», — цитирует Умарова ТАСС.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что американский лидер Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в другой город.
Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» предложение Дональда Трампа.