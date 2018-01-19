В Госдуме о переговорах по Донбассу в Минске: от перемены мест слагаемых сумма не меняется

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что американский лидер Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в другой город.

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Если Украина не выполняет и не собирается выполнять условий Минских соглашений, то добиться какого-либо результата у всех остальных сторон не получится. Необходимо оказать самоё серьёзное давление на украинское руководство, чтобы выполнялись хотя бы те договорённости, которые уже были достигнуты», — сказал он.

Чепа также отметил, что в любом случае вопрос о нарушении минских договорённостей необходимо выносить на обсуждение.

«Абсолютно правильно мнение Назарбаева, надо что-то делать. Но если формально переехать из Минска в Алма-Ату, Астану или куда-то ещё, то ничего не получится. Нужно решить в первую очередь, почему не выполняются Минские соглашения, кто в этом виновен и что необходимо делать», — заключил депутат.

Ранее Назарбаев заявил, что американский лидер Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в другой город.