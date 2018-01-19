Умер бывший министр здравоохранения Белоруссии

Бывший министр здравоохранения Белоруссии Владимир Улащик скончался на 75-м году жизни.

Об этом сообщает TUT.BY.

В 1983—1986 годах Владимир Улащик занимал пост заместителя министра и начальника IV Главного управления Министерства здравоохранения Белорусской ССР.

В 1986—1993 годах был министром здравоохранения Белоруссии.

В 2005—2010 годах Улащик работал директором Института физиологии Национальной академии наук (НАН) Белоруссии. С 2010 года был руководителем отдела, главным научным сотрудником Института физиологии НАН Белоруссии.

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