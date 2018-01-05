СМИ сообщили о смерти врача-телеведущей Чукаевой
Врач-телеведущая Ирина Чукаева умерла вечером 5 января в Москве на 68-м году жизни.
Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Как отмечают «Известия», Чукаева умерла из-за осложнения после пневмонии.
Чукаева была врачом-кардиологом, заведующей кафедрой клинической терапии медицинского университета имени Пирогова, заведующей московским отделением Российского медицинского общества артериальной гипертонии.
Получила известность как автор и ведущая программы «Студия «Здоровье», которая выходила на телеканалах «Россия» и ОТР.
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