СМИ сообщили о смерти врача-телеведущей Чукаевой

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Врач-телеведущая Ирина Чукаева умерла вечером 5 января в Москве на 68-м году жизни.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как отмечают «Известия», Чукаева умерла из-за осложнения после пневмонии.

Чукаева была врачом-кардиологом, заведующей кафедрой клинической терапии медицинского университета имени Пирогова, заведующей московским отделением Российского медицинского общества артериальной гипертонии.

Получила известность как автор и ведущая программы «Студия «Здоровье», которая выходила на телеканалах «Россия» и ОТР.

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