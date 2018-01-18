Названы обстоятельства гибели наблюдателя ОБСЕ в Донбассе

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Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в ДТП в городе Краматорске Донецкой области.

«СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы миссии.

Ранее спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о гибели наблюдателя миссии в Краматорске, но не уточнил обстоятельства.

Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Донбассе.

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