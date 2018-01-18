В Раде прокомментировали принятие закона о реинтеграции Донбасса

Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Иван Винник прокомментировал принятие закона о реинтеграции Донбасса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, в документе не упоминаются минские соглашения, так как «причина в том, что природа этого пакта отличается от природы законодательного нормативно-правового акта».

18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.

В октябре 2017 года сообщалось, что на совещании у председателя украинского парламента была достигнута договорённость об изъятии из законопроекта упоминания о Минских соглашениях.

Позднее представитель президента в Раде Ирина Луценко подтвердила, что в документе отсутствует упоминание о минских договорённостях.