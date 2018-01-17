В Литве создали аналог украинского сайта «Миротворец»
В Литве появился интернет-ресурс Vatnikas, который является аналогом украинского сайта «Миротворец».
Как отмечается, на сайте публикуются данные о гражданах страны, которые, с точки зрения администраторов сайта, отрицают исторические факты, касающиеся независимости Литвы.
Также на сайт попадают данные людей, которые пытаются разобщить жителей страны, «возвышают политику Советского Союза и Кремля», а также «принижают членство Литвы в НАТО».
В настоящий момент в списке уже находятся более 100 человек.
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