В Литве создали аналог украинского сайта «Миротворец»

В Литве появился интернет-ресурс Vatnikas, который является аналогом украинского сайта «Миротворец».

Как отмечается, на сайте публикуются данные о гражданах страны, которые, с точки зрения администраторов сайта, отрицают исторические факты, касающиеся независимости Литвы.

Также на сайт попадают данные людей, которые пытаются разобщить жителей страны, «возвышают политику Советского Союза и Кремля», а также «принижают членство Литвы в НАТО».

В настоящий момент в списке уже находятся более 100 человек.