В Литве обвинили в работе на КГБ актёра Баниониса

Советского актёра из Литвы Донатаса Баниониса, скончавшегося в 2014 году, обвинили в сотрудничестве с советскими органами госбезопасности. Об этом сообщает Vakaru ekspresas со ссылкой на Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы.

Сообщается, что Банионис был якобы завербован КГБ под именем Бронос.

«В документах КГБ содержатся доказательства того, что агент Бронос был завербован в октябре 1970 года из-за наличия личных и деловых контактов с литовцами за рубежом», — отмечается в заявлении Центра.

Как уточняется, предположительно, он информировал КГБ о деятельности литовской эмиграции на Западе.

При этом, по данным центра, в 1974 году актёра исключили из списка агентов КГБ.

Донатас Банионис скончался в сентябре 2014 года в возрасте 90 лет.