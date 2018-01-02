Премьер Литвы заявил о необходимости начать восстанавливать контакты с Россией в 2018 году

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в 2018 году необходимо начать восстановление контактов с российскими властями.

«Мы — уникальное государство ЕС, не имеющее никаких, я подчёркиваю, абсолютно никаких контактов с государством (Россией. — RT), хотя другие страны — те же соседние — активно работают над экономическими вопросами», — приводит его слова Tv3.

Он подчеркнул, что на восстановление связей с Россией нужно смотреть прагматично и выдерживать чёткие стратегические границы.

«Но контакты с соседними государствами обязаны быть восстановлены, и следующий год является благоприятным для подобных шагов», — добавил Сквернялис.

Как отмечается, с 2014 года Литва не поддерживает контакты с российским руководством.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что с Россией следует сотрудничать, а не воевать.