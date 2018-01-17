Додон прокомментировал отказ пограничников Молдавии пустить в страну Ираду Зейналову
«Я с ней утром говорил. Договорились, что прилетит на днях по моему личному официальному приглашению и я дам интервью. Сам факт непропуска вписывается в повестку нынешнего парламентского большинства», — цитирует Додона РИА Новости.
Глава Молдавии назвал данный инцидент странным на фоне заявлений от имени премьера республики Павла Филипа о намерении наладить отношения с Россией.
«Такие шаги точно не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества с нашим стратегическим партнёром», — пояснил молдавский президент.
Ранее стало известно, что российскую журналистку Ираду Зейналову не пустили в Молдавию.
10 января в республике утвердили закон о запрете трансляции новостных программ из России.
Телеведущий Владимир Познер в беседе с НСН прокомментировал запрет в отношении российских СМИ в Молдавии.