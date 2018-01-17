Российскую журналистку Ираду Зейналову не пустили в Молдавию

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Российскую журналистку и телеведущую Ираду Зейналову не пустили на территорию Молдавии. Об этом сообщила погранполиция страны.

Россиянке, прибывшей на самолёте рейсом Стамбул — Кишинёв, не разрешили въезд в страну, так как не была указана цель визита в республику.

«На контроле женщина заявила, что у неё запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально», — приводит сообщение ведомства Sputnik Moldova.

Отмечается, что действия погранполиции не означают депортации или запрета на въезд. Журналистка вылетела в Россию ближайшим рейсом Кишинёв — Москва.

10 января в Молдавии утвердили закон о запрете трансляции новостных программ из России.

Телеведущий Владимир Познер в беседе с НСН прокомментировал запрет в отношении российских СМИ в Молдавии.

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