В Генпрокуратуре Украины предложили Поклонской приехать в Киев
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, в ведомстве готовы сформулировать «эксклюзивные ответы на её искренние вопросы в случае прибытия последней по адресу Киев, ул. Дегтяревская, 31а».
Он также добавил, что расходы на проезд и содержание ей готовы компенсировать.
По данным «Украинской правды», по указанному Лысенко адресу находится Шевченковский райсуд Киева.
Ранее сообщалось, что Поклонская направила заявление на имя Луценко с просьбой начать расследование в отношении политиков, среди которых — украинский лидер Пётр Порошенко и глава МВД Украины Арсен Аваков.