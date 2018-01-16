В Генпрокуратуре Украины предложили Поклонской приехать в Киев

Руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко предложил депутату Госдумы России Наталье Поклонской приехать в Киев после того, как она направила заявление на имя генпрокурора Юрия Луценко с просьбой начать расследование в отношении ряда украинских политиков.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в ведомстве готовы сформулировать «эксклюзивные ответы на её искренние вопросы в случае прибытия последней по адресу Киев, ул. Дегтяревская, 31а».

Он также добавил, что расходы на проезд и содержание ей готовы компенсировать.

По данным «Украинской правды», по указанному Лысенко адресу находится Шевченковский райсуд Киева.

Ранее сообщалось, что Поклонская направила заявление на имя Луценко с просьбой начать расследование в отношении политиков, среди которых — украинский лидер Пётр Порошенко и глава МВД Украины Арсен Аваков.