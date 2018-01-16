СМИ: В Генпрокуратуре Украины рассмотрят заявление Поклонской в общем порядке

В Генпрокуратуре Украины рассмотрят в общем порядке заявление депутата Госдумы России Натальи Поклонской с просьбой начать расследование в отношении целого ряда украинских политиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в ведомстве.

«Сейчас никакого письма мы от неё ещё не получали. Как получим — рассмотрим в общем порядке», — сказали в украинской Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что Поклонская направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко с просьбой начать расследование в отношении политиков, среди которых украинский лидер Пётр Порошенко и глава МВД Украины Арсен Аваков.