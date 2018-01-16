Адвокат заявил, что в СБУ Саакашвили два часа уговаривали дать образцы голоса

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Адвокат бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) два часа допрашивали его клиента и требовали от политика дать образцы своего голоса для экспертизы.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Сегодня было следственное действие относительно попытки взятия образцов голоса в рамках экспертизы. Мы предоставили свои объяснения и возражения», – сказал юрист.

По словам Чернолуцкого, отказ от предоставления образцов голоса Саакашвили был обоснован тем, что экспертиза научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ уже завершена.

«Мы обнаружили в постановлении об отборе образцов голоса много ошибок... Мы считаем, если экпертиза закончена, то какие образцы голоса господин Михаил должен предоставлять? Это не логично. Это одно из оснований того, что в рамках нынешнего следственного действия Саакашвили возражал против взятия образцов голоса», — добавил адвокат.

Ранее Чернолуцкий заявил, что проведённая СБУ экспертиза голосов его клиента и бизнесмена Сергея Курченко, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителями, была подтасована.

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