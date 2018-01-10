Саакашвили отказался предоставить украинским следователям образцы своего голоса

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказывается предоставлять украинским следователям образцы своего голоса, чтобы использовать их для анализа записи, на которой политик якобы разговаривает с бизнесменом Сергеем Курченко.

Об этом заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин рассказал в интервью «5 каналу».

«Хотел бы отметить, что он (Саакашвили. — RT) никоим образом не содействует эффективному расследованию этого уголовного производства, поскольку уже несколько раз отбросил наши ходатайства предоставить образцы своей речи. То есть этим он уже некоторым образом подтверждает, что голос — его, разговор имел место. Но всё-таки подождём результатов официальной экспертизы», — цитирует его «Страна.ua».

По его словам, в генеральной прокуратуре рассчитывают в ближайшее время обнародовать результаты экспертизы аудиозаписей разговоров якобы Саакашвили и Курченко.

Ранее адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что проведённая Службой безопасности Украины (СБУ) экспертиза голосов его клиента и бизнесмена, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителями, была подтасована.