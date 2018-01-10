Саакашвили отказался предоставить украинским следователям образцы своего голоса

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказывается предоставлять украинским следователям образцы своего голоса, чтобы использовать их для анализа записи, на которой политик якобы разговаривает с бизнесменом Сергеем Курченко.

Об этом заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин рассказал в интервью «5 каналу».

«Хотел бы отметить, что он (Саакашвили. — RT) никоим образом не содействует эффективному расследованию этого уголовного производства, поскольку уже несколько раз отбросил наши ходатайства предоставить образцы своей речи. То есть этим он уже некоторым образом подтверждает, что голос — его, разговор имел место. Но всё-таки подождём результатов официальной экспертизы», — цитирует его «Страна.ua».

По его словам, в генеральной прокуратуре рассчитывают в ближайшее время обнародовать результаты экспертизы аудиозаписей разговоров якобы Саакашвили и Курченко.

Ранее адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что проведённая Службой безопасности Украины (СБУ) экспертиза голосов его клиента и бизнесмена, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителями, была подтасована.

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