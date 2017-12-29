Экспертиза СБУ подтвердила подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко
«Проведена фоноскопическая экспертиза, которая подтверждает подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и Сергеем Курченко. Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного разыскного мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что к настоящему времени правоохранительные органы взяли под госохрану 15 свидетелей по делу Саакашвили.
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе призвал провести международную экспертизу его разговоров с Курченко, на которой политик и бизнесмен договариваются о сотрудничестве.