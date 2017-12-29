Адвокат Саакашвили назвал фальсификацией результаты экспертизы СБУ
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
«Саакашвили никогда с Курченко не знакомился и не разговаривал, наша позиция здесь ясна. Мы считаем, что все плёнки, все голоса сфальсифицированы и, понятное дело, что государственный институт экспертиз, подведомственный СБУ, другой экспертизы, кроме как подтвердить сфабрикованные голоса, и не мог сделать», — сказал он.
Чернолуцкий также добавил, что не понимает, почему пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган имеет доступ к подобным материалам и по какому праву публикует данные, которые относятся к досудебному следствию.
«И доступ у неё к ним даже, несмотря на должность пресс-секретаря генпрокурора, вряд ли есть. Поэтому нужно ещё разобраться, каким образом у неё в принципе информация о каких-то экспертизах», — заключил он.
Ранее стало известно, что экспертиза СБУ подтвердила подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко.