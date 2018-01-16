Верховная рада отказалась признать ДНР и ЛНР «террористическими организациями»

Депутаты Верховной рады не признали самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики «террористическими организациями», передаёт NewsOne.

Сообщается, что в ходе голосования за поправки к проекту закона о реинтеграции Донбасса только 76 депутатов из 340 отдали свои голоса за соответствующие изменения.

16 января украинский парламент рассматривает данный законопроект во втором чтении. Возле здания Рады проходят столкновения между силовиками и митингующими, которые требуют принять закон.

По данным полиции, в ходе стычки пострадал один сотрудник правоохранительных органов.